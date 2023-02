Jennifer Lopez nie zadziera nosa. W tym samym ubraniu już czwarty raz

Jennifer Lopez zarzuca futro nawet na legginsy

Ostatnio Jennifer Lopez sięgnęła po ulubione futro niemalże w biegu, wychodząc z domu. Przynajmniej na to wskazuje jej ubranie w drodze do studia tańca. Wygodne śniegowce, elastyczne legginsy i twarz bez grama makijażu absolutnie nie wykluczyły obecności futra. Przeciwnie - codzienny i zwyczajny look pozwala odczarować myślenie o futrze, jak o okryciu wierzchnim zarezerwowanym wyłącznie na szczególne okazje.