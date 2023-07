Jennifer Lopez świętuje 54. urodziny. Jej stylizacje sprzed lat mogą zadziwiać

Jennifer Lopez urodziła się i wychowała w Nowym Jorku na Bronksie jako córka Portorykańczyków. Swoją karierę zaczynała już jako 17-latka. Uwielbiała śpiewać, tańczyć i grać. Swój pierwszy album wydała pod koniec lat 90. Łącznie nagrała dziewięć płyt, a hit takie jak "Jenny from the Block", "Let’s Get Loud" czy "Hit on the Floor" zna cały świat.