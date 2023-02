Jennifer Lopez wygląda zupełnie inaczej niż zwykle. Wszystko za sprawą tego stroju

Jennifer Lopez kojarzymy przede wszystkim z zamiłowania do błysku stylu glamour. Piosenkarkę nieczęsto można zobaczyć w minimalistycznych stylizacjach i nie chodzi tylko o estradowe kreacje czy te wybierane na wielkie gale. Nawet na co dzień przywdziewa futra, a do uszu wkłada charakterystyczne złote kolczyki-koła.