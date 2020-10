Kaki, czyli "owoc bogów". Choć wygląda niepozornie, działa antyrakowo i obniża cholesterol

Kaki, zwany również persymoną, śliwką chińską, hebanowcem lub hurmą wschodnią, to egzotyczny owoc o wielu prozdrowotnych właściwościach. Choć na pierwszy rzut oka przypomina pomidora, jest od niego o wiele słodszy i może stanowi smaczny dodatek do koktajli czy sałatek. Po kaki najchętniej sięgamy jesienią. To właśnie wtedy te egzotyczne najlepiej smakują, ale też są najtańsze.

Kaki to egzotyczny owoc, który zwykle możemy znaleźć na sklepowych półkach od października do grudnia. Wyglądem kaki przypomina pomidora (podobnie jak pomidor, kaki jest jagodą) – ma gładką, pomarańczową skórkę i kilka listków. Po przekrojeniu możemy zobaczyć, że owoc nie ma pestek. Dojrzałe kaki smakuje podobnie do śliwki.

Kaki, persymona, a może szaron?

Chyba nie ma drugiego takiego owocu, który można nazywać tyloma różnymi słowami. Choć w Polsce na ten egzotyczny owoc najczęściej mówi się kaki (widać to zwłaszcza w sklepach spożywczych czy na targach) lub persymona, występuje on również pod nazwami: szaron, sharon, hurma, hebanek, szarona czy chińska śliwka. Co ciekawe, starożytni Grecy owoc hurmy kaukaskiej (inną odmianą hurmy jest pochodząca z Chin hurma wschodnia) nazywali "owocem bogów" lub "owocem Zeusa".

Kaki – właściwości zdrowotne

Kaki jest nie tylko smaczne, ale również zdrowe. Z uwagi na wysoką zawartość dobroczynnego beta-karotenu persymona należy tzw. owoców antyrakowych, które mogą hamować rozwój komórek nowotworowych. Kaki polecane jest również osobom, które spędzają dużo czasu przed komputerem czy telefonem – zawarte w nich luteina oraz karotenoidy pozytywnie wpływają na narząd wzroku, zapobiegając powstawaniu zaćmy i zmniejszając ryzyko chorób w obrębie plamki żółtej.

Regularne spożywanie persymony korzystnie wpływa na układ naczyniowo-sercowy, obniża ciśnienie krwi i pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Persymona bogata jest również w błonnik, dzięki czemu pozytywnie wpływa na przemianę materii.

Ponadto owoce kaki zawierają:

witaminy A, E i K,

witaminę B6,

kwas foliowy,

wapń,

magnez,

potas,

polifenole i karotenoidy.

Jak wykorzystać kaki (persymonę) w kuchni?

Kaki ma niewiele kalorii – w 100 g owocu znajdziemy ok. 70 kcal, 0,58 g białka, 0,19 g tłuszczu oraz 18,59 g węglowodanów. Podobnie jak inne owoce, kaki najlepiej jeść na surowo – wtedy ma najwięcej błonnika oraz składników odżywczych i mineralnych. Możemy więc spożywać je solo, jako przekąskę w ciągu dnia zamiast banana czy jabłka lub dodać do smoothie, czy wykorzystać w sałatce owocowej. Kaki świetnie się sprawdzi w daniach kuchni azjatyckiej – warto dodać je do dania z ryżem typu stir-fry czy zrobić aromatyczny chutney.

Kaki – czy można jeść ze skórką?

Przed spożyciem kaki należy porządnie umyć pod bieżącą wodą. Można również zastosować kąpiel z sodą i octem jabłkowym lub wykorzystać dostępne w sklepach preparaty do mycia warzyw i owoców. Skórka kaki jest na tyle delikatna, że nie trzeba go obierać – podobnie jak w przypadku fig. Dodatkowo zawiera ona najwięcej cennych polifenoli i karotenoidów o silnych właściwościach przeciwutleniających. Surowy owoc możemy zatem zjadać w całości (bez listków) – jak jabłko lub pokroić w kostkę i dodać do owsianki. Jeśli nie chcemy zjadać skórki, wystarczy obrać kaki nożykiem lub wydrążyć jak kiwi.

Ile kosztuje kaki?

Jesienią i zimą owoce kaki można dostać w niemal każdym supermarkecie czy dyskoncie. Zwykle ich cena waha się od 10 do 15 zł za kilogram. W sklepach typu Biedronka, Lidl czy Kaufland często można kupić je na promocji. Wtedy za kilogram owoców zapłacimy ok. 6 zł.

