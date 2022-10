Jeść czy odcinać czarną końcówkę banana? Wyjaśniamy

To dlaczego zawsze odcina się końcówkę od banana?

Czarna końcówka banana wygląda nieapetycznie, ale nic poza tym. Jest poczerniała i przejrzała, ale to w gruncie rzeczy jest właśnie jej plus - Oznacza, że owoce są dojrzałe, a te są przecież najzdrowsze. Dlatego całe wnętrze banana możemy zjeść ze smakiem pod jednym warunkiem – by mieć pewność, że owoc nie zagraża naszemu zdrowiu, przed spożyciem należy dokładnie umyć skórkę banana.