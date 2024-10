Jesienią zasadź hortensję. Ale zanim, wrzuć to do dołka

Sadzenie hortensji jesienią jest świetnym rozwiązaniem, gdyż to zapewnia roślinom optymalne warunki do zaaklimatyzowania się przed zimą. Niższe temperatury i częstsze opady deszczu pomagają nowo posadzonym krzewom lepiej się ukorzenić.

Hortensje najlepiej czują się w miejscach półcienistych, gdzie są chronione przed bezpośrednim słońcem, ale jednocześnie mają dostęp do wystarczającej ilości światła. Warto wybrać miejsce osłonięte od wiatru, które zapewni roślinom stabilne warunki przez cały rok.

Przed przystąpieniem do sadzenia, należy odpowiednio przygotować glebę. Najlepsza dla hortensji jest gleba lekko kwaśna o odczynie 5,5-6,0 ph i dobrze przepuszczalna . Przy sadzeniu hortensji, otwór w ziemi powinien być dwa razy większy od bryły korzeniowej rośliny. Można dodać do niego kompost, który wzbogaci podłoże w niezbędne składniki odżywcze.

Ale genialnym trikiem ogrodniczym jest wykorzystanie liścia laurowego. Najpierw należy moczyć go w wodzie przez około dwie godziny, a następnie wsadzić do dołka. Ten popularny dodatek do zup i sosów sprawi, że hortensja będzie chroniona infekcjami i obsypie się masą kwiatów latem.