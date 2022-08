Jesienna ramówka TVN za nami. Te gwiazdy się nie popisały

Jesienne ramówki największych stacji telewizyjnych to nie tylko czas prezentacji tego, czego możemy spodziewać się w ofercie serialowo-programowej na kolejne miesiące. Dla gwiazd jest to moment, aby zaprezentować się szerszemu gronu odbiorców, co niestety nie zawsze dobrze wychodzi. Na prezentacji jesiennego programu TVN-u również nie obyło się bez modowych wpadek.