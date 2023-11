Jesienna sałatka z pieczonymi warzywami. W nowym odcinku Smacznego zdradzamy, jakie to proste

Jesienne dary pól i sadów to doskonała baza do przygotowania wielu smacznych i pożywnych dań. W nowym odcinku Smacznego proponujemy sałatkę z pieczonymi warzywami. Z dodatkiem oleju rzepakowego takie danie będzie nie tylko smaczne, ale także bardzo zdrowe. Z niezawodnym przepisem Gosi Rudzińskiej przygotujesz to danie w kilka chwil.