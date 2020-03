Jessica Mercedes chwali się kuchnią – biel, marmur i luksusowy sprzęt

Jessica Mercedes w 2017 roku zdecydowała się na zakup apartamentu w Warszawie. Od tamtej pory influencerka skrupulatnie relacjonuje postępy z urządzania mieszkania i trzeba przyznać, wnętrza naprawdę robią wrażenie.

W 2017 roku głośno było o oszustwie, jakiego padła ofiarą ze strony ekipy remontowej, która nie dość, że znacząco opóźniła prace remontowe w mieszkaniu, to zniszczyła także drogie kafelki i nową wannę blogerki. Na szczęście Mercedes ten dramat ma już dawno za sobą i od kilku miesięcy może w pełni cieszyć się nowym gniazdkiem.

Influencerka postanowiła pokazać obserwatorom swoją kuchnię. Znana ze świetnego wyczucia stylu blogerka postawiła na wnętrze w paryskim stylu, wybierając białe, rustykalne szafki i prosty, drewniany stół. By jednak nadać wnętrzu nieco nowoczesności, zdecydowała się na gładką wyspę z marmuru. Uwagę przykuwa też drogi sprzęt – elektryczny różowy czajnik firmy SMEG, za który trzeba zapłacić kilkaset złotych. Jak jednak podkreśliła, jest on pamiątką z poprzedniego mieszkania i już wkrótce ma zamiar zastąpić go innym, w klasycznym kolorze – czerni lub bieli.