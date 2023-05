Jest "chłopakiem do wzięcia". Jego dom robi wrażenie

Minęło już 10 lat od momentu, kiedy na antenie Polsat Play pojawili się "Chłopacy do wzięcia". Do najbardziej znanych bohaterów tego serialu dokumentalnego należą bez wątpienia Krzysztof "Bandziorek", Ryszard "Szczena" czy Jaruś. Choć wszyscy zaczynali jako single, niektórym z nich udało się znaleźć miłość.

- Kiedyś jak matka żyła, siostra była, no to było inaczej. (…) Jak siostra była, to nie było problemu. Sprzątała, gotowała, a ja tylko w kominku rozpalałem - skarży się na swój ciężki los. - Najważniejsze, żeby kobieta była kobietą. Żeby po prostu było się do kogo odezwać. W gotowaniu, czy czymś, ziemniaki skrobać, to ja jej pomogę. Ale ja nie chcę, żeby wykorzystywać ją całkowicie - mówi o przyszłej partnerce.