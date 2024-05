Jest córką Frycza. Podobnie jak Olga została aktorką

Od czasu do czasu Gabriela pojawiała się na ekranie. Zagrała epizodyczne role w kilku znanych serialach, m.in. w "Na Wspólnej", "Ojcu Mateuszu" czy "Pensjonacie pod różą".

Nosi je zamiast legginsów. "Bikery" to hit na wiosnę

Gdy pierwsze małżeństwo Jana Frycza nie przetrwało próby czasu, ten postanowił ponownie się ożenić. Jego drugą wybranką została Agata Frycz. Małżonkowie doczekali się pięciorga dzieci, m. in. Olgi Frycz, znanej aktorki i influencerki, która popularność zyskała m.in. dzięki filmom "Wszystko, co kocham", "80 milionów" czy "Boże skrawki".

Para poznała się na sali tanecznej. Frycz chciała zapisać się na lekcje tańca, by sprawdzić, czy ma pamięć choreograficzną i czy "w ogóle posiada jakikolwiek talent". Jej agentka znalazła wówczas dla niej Alberta Kosińskiego.

