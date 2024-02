Jest czteroletnią influencerką. Szybko ocenili jej zachowanie

"Będą z nią kłopoty", "Czy ona nie bawi się zabawkami jak inne dzieci?", "To jest po prostu smutne, a nie śmieszne. Kolejne dziecko bez dzieciństwa", "Dlaczego jej jest tak spieszno do bycia dorosłym?", "Dlaczego zachęcasz ją do takiego zachowania?", "Nie powinnaś zakładać swojemu dziecku profilu w mediach społecznościowych! Dlaczego ona ma tyle followersów?" - czytamy pod filmikiem.