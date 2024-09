Jest DDA. Nie ukrywa, co robili jej rodzice

W książce "Ku szczęściu" dziennikarka opisała swoje doświadczenia z dzieciństwa, wskazując na nieobecność rodziców oraz ból, jaki odczuwała. Jako dziecko czuła się nieważna i niezauważana. Nie tylko alkohol, ale także nadmierna praca rodziców przyczyniły się do jej poczucia osamotnienia.

Pomimo trudnego dzieciństwa, dziś dostrzega jednak także pozytywne aspekty wychowania. Rodzice nauczyli ją szacunku do innych i uczciwości, wpoili jej wartości. Wolność i brak presji pozwoliły jej odkryć swoją miłość do podróżowania i nowych doświadczeń. Zawsze zachęcali ją do edukacji oraz zapewniali stabilność finansową.