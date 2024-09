Jest dietetyczką. Dzieciom nigdy nie poda dwóch popularnych produktów

Ok, rozumiem

Istnieje długa lista rzeczy, których należy unikać, jeśli zależy nam na zdrowej i zbilansowanej diecie. Dr Federica Amati, choć wychodzi z założenia, że wszystko jest dla ludzi, wyróżniła dwa produkty, które nigdy nie trafią do jej domowej spiżarni.

Dr Federica Amati jest lekarką i dietetyczką. W rozmowie z "The Times" postanowiła zdradzić, jakie zasady dotyczące żywienia panują w jej domu. Okazuje się, że wyróżniła dwa produkty, których nie podaje dzieciom i sama również ich unika.

Cola? Nie w jej domu

Ekspertka nie ukrywa, że jest stanowczą przeciwniczką picia coli. Co ciekawe, odradza to zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Ma to przede wszystkim związek z ilością cukru, który znajduje się w tego typu napojach.

"Nie widzę żadnych korzyści z picia coli na żadnym etapie życia. To coś, co do czego jestem bardzo stanowcza. Nie widzę żadnego powodu, aby ją przyjmować. Napoje gazowane to najgorsza przetworzona żywność jaka istnieje. Pełne sztucznych dodatków, pełne cukru. To szaleństwo, jak bardzo są szkodliwe" - przyznała ekspertka.

Ostrzega przed jogurtami. Ale nie wszystkimi

Na liście zakazanych produktów w domu dietetyczki o dziwo znalazły się także uwielbiane przez dzieci jak i dorosłych jogurty. Zdaniem Dr Amati nie wszystkie są tak zdrowe, jak mogłoby się wydawać.

"Jogurty dla dzieci mają jedną z najwyższych zawartości cukru wśród produktów spożywczych" - ostrzegła.

W tym przypadku nie trzeba jednak rezygnować ze wszystkich jogurtów. Ważne jednak, by przed wrzuceniem do koszyka na zakupy, przeczytać skład. Najzdrowsze są bowiem produkty stworzone z mleka oraz odpowiedniego szczepu bakterii. Uważać należy jednak na desery z owocami w składzie, do których produkcji często wykorzystuje się również cukier. Rozpoznasz je po kolorowych opakowaniach.

