Jest dietetyczką onkologiczną. Pokazała co jeść, żeby nie zachorować

Najczęściej rozpoznawanym rodzajem nowotworu u mężczyzn jest rak prostaty , a u kobiet rak piersi. Jak ograniczyć ryzyko raka? Jednym z najważniejszych czynników jest odpowiednia dieta. Znana dietetyczka onkologiczna pokazała, co jeść, żeby zminimalizować ryzyko rozwoju raka.

Antyoksydanty zwalczają wolne rodniki, które odpowiadają za rozwój wielu groźnych chorób, m.in. raka. Co znalazło się na liście? Dietetyczka poradziła, aby spożywać jak najwięcej owoców jagodowych (jagód, borówek, malin, truskawek), jabłek, pomarańczy, orzechów włoskich i brazylijskich, płatków owsianych, zielonej herbaty i nasion chia. Nie zapomniała też o warzywach i poradziła, aby włączyć do swojej diety awokado, bataty i szpinak.

Według badań opublikowanych przez Światowy Instytut Badań nad Rakiem zdrowa i zbilansowana dieta może zapobiec aż 1/3 zachorowań na raka. Produkty wymienione przez dietetyczkę obfitują w składniki takie jak kwasy z grupy omega (wspierają prawidłową pracę układu nerwowego i odpornościowego), witaminę B (wspierają pracę mózgu) oraz przeciwutleniacze. Te ostatnie stanowią najważniejszą rolę w diecie antyrakowej. Powinno się spożywać je jak najczęściej. Specjaliści zalecają, aby całkowicie wyeliminować słodkie, gazowane napoje, przetworzoną żywność, alkohol oraz tytoń. Nie zapominajmy też o badaniach profilaktycznych. Należy wykonywać je co najmniej raz w roku.

