Jest dubajską żoną. Mówi, jakie zakazy obowiązują w jej małżeństwie

"Ludzie zawsze zakładają, że jestem poszukiwaczką złota, a Jamal wykorzystuje mnie tylko ze względu na moje ciało. Tak nie jest, naprawdę się kochamy, ale on nie może nic poradzić na to, że jest milionerem, a ja uwielbiam robić zakupy" - komentowała.

Choć wydawać by się mogło, że Soudi ma wszystko, czego zapragnie, musi się liczyć z pewnymi zakazami, jakie obowiązują w jej małżeństwie. Para nie ma znajomych płci przeciwnej, zna swoje hasła do kont oraz udostępnia sobie wzajemnie swoją lokalizację.

Dodatkowo - jak mówiła kobieta - ubiera się skromnie i dba o to, by jej włosy, paznokcie i makijaż były idealne. "Uważam też na to, co udostępniam w mediach społecznościowych, by uszanować Jamala i jego rodzinę. To bardzo zamknięta społeczność" - tłumaczyła.