Prowadzi sklep rowerowy. Opowiada, jak traktują ją mężczyźni

"Babska jazda", a w zasadzie "Laski na szosach" to takie nasze oczko w głowie. Jest to pomysł mojej cudownej szwagierki autorki fanpage’a "Dziewczyna z korbą". Pewnego dnia przyszła do mnie i powiedziała, że chciałaby zorganizować jazdę grupową na rowerach, ale tylko i wyłącznie dla kobiet. Zakochałam się w tym projekcie. Ruszyłyśmy z nim w zeszłym roku i staramy się go rozwijać. Póki co jest to jazda w małym peletonie, ale liczymy, że szybko urośnie.