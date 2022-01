Jest najmniejszą kobietą świata. Jyoti Amge skończyła niedawno 28 lat

Niezwykła historia Jyoti Amge

Jyoti Amge ma trzy siostry i jednego brata. Do piątego roku życia nikt w jej rodzinie nie wiedział, że jest chora. Do tamtego momentu rozwijała się podobnie, jak rówieśnicy. Po diagnozowaniu choroby jej rodzice robili wszystko, by Jyoti mogła wieść normalne życie. Zadbali nawet, by w szkole miała miniaturowe biurko i krzesło. Również meble w domu czy ubrania są robione dla niej na specjalne zamówienie. Gdy jako 18-latka została wpisana do księgi rekordów Guinessa powiedziała: "Zdobycie tego wyróżnienia sprawiło, że poczułam się lepiej. Czuję się popularna, wyjątkowa i ważna".