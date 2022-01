Jest od niego starsza o 22 lata. Różnica wieku nie gra dla nich roli

W jednym z nagrań 47-latka opowiedziała o zaletach spotykania się z młodszym mężczyzną. – To bardzo miłe móc przejechać ręką po jego włosach i to nie tych na plecach, tylko tych na głowie! – zażartowała na początku. – Prowadzi ze mną aktywne życie. Ja jestem bardzo aktywną osobą, a on robi razem ze mną wiele rzeczy. Nie jest zasapany po przejściu paru kroków do samochodu czy po schodach – stwierdziła. Rzeczywiście na filmikach pary widać, że chodzą razem na siłownię, ścianki wspinaczkowe, czy nawet skaczą ze spadochronem.