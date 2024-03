Jest popularnym aktorem. Nie każdy wie, kim jest jego żona

- Nasz świat ścianek i czerwonych dywanów preferuje osoby młode, uśmiechnięte i sukces. Na prawdziwe życie nie ma tam miejsca. Każdy z nas jest podatny na krytykę. To nie jest tak, że ja się uodporniłam i kiedy ktoś rzuci komentarzem "ale się zestarzała" pod jednym z moich zdjęć, to mnie to nie rusza. Oczywiście, że się zestarzała. Ma 49 lat, nie 20. Bawi mnie zestawianie zdjęć 20-letnich dziewczyn z dojrzałymi już kobietami. To jest dla mnie jakaś aberracja. Na tym polega życie. Najpierw jest się młodym, potem się dojrzewa i starzeje. Dajmy sobie prawo do tego naturalnego cyklu - mówiła na łamach "Prestiżu".