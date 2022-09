Jest pozew rodziców przeciwko prof. Roszkowskiemu. To on jest autorem podręcznika HiT

Prof. Wojciech Roszkowski napisał: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowla. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?". Teraz będzie musiał wyjaśnić, dlaczego swoją opinię zawarł w książce skierowanej do młodzieży.