Jest psychiatrą, ale czasem nie wytrzymuje. Wyjawia, kiedy odmawia wizyty

Tucholska doświadczyła również zatajania przez pacjentów bardzo istotnych faktów, które mają ogromny wpływ nie tylko na zdrowie, ale i bezpieczeństwo zarówno jej samej jak i pacjenta. Do takich przypadków należą: ciąża, chęć wykorzystania leczenia psychiatryczengo do uzyskania łagodniejszej kary w sądzie oraz uzależnienie od substancji psychoaktywnych. "Podstawą dobrej współpracy jest zaufanie. Pacjent ufa, że leczę go zgodnie ze standardami sztuki, ja ufam, że mówi mi prawdę" - zaznacza.