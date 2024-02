Jest Romką. Wyjaśnia, dlaczego nie musiała wcześnie wyjść za mąż

Olena ma 28 lat i mimo młodego wieku bogate doświadczenie zawodowe. Pracowała w Genewie w Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, w ONZ-cie, była pierwszą Romką przemawiającą na dotyczącym mniejszości szczycie Global Forum for Minorities. Dziś jest starszą doradczynią ds. prawnych i rzecznictwa w Fundacji w Stronę Dialogu.

Jak mówi we wspomnianym wywiadzie, nie ma męża ani nawet partnera, a o dzieciach jeszcze nie myśli.

- To kolejny stereotyp, że romskie dziewczyny muszą być nastoletnimi żonami, bo są tylko trzy grupy, w których faktycznie tak było, choć miało to swoje uzasadnienie. Romowie rumuńscy, wówczas mołdawscy, przez 400 lat od XV wieku byli niewolnikami. Stąd obawa, że jeśli nie będą wydawać za mąż szybko swoich córek, te mogą one paść ofiarą nadużyć, handlu, przemocy seksualnej. Ślub w młodym wieku mógł jako tako zagwarantować najbardziej narażonym na uprowadzenie młodym Romkom bezpieczeństwo. Chodziło o coś więcej niż tradycję, bo o ocalenie społeczności - wyjaśnia.