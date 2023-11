Jest seks coachem. Zdradza, co sama robi w związku

Planowanie seksu zamiast czekania, aż nastąpi spontanicznie, może wydawać się nieromantyczne, ale jest to narzędzie, z którego korzystają nawet seksuolodzy. Doktor Aline Zoldbrod od lat stosuje harmonogram zbliżeń seksualnych . Jak twierdzi, wiąże się z tym wiele korzyści. Jedna z nich jest szczególnie zaskakująca.

Ekspertka podkreśla, że planowanie czasu na seks nie oznacza to, że takie zbliżenie musi być nudne.

- Możesz się zastanawiać: "Kto tak robi? Przecież nikt w telewizji ani w filmach tego nie planuje!". Pamiętaj jednak, że większość romantycznych sytuacji, które widzimy w mediach, ukazuje ludzi na pierwszym etapie związku, kiedy pożądanie jest największe. To etap, w którym nikt nie musi planować seksu, ponieważ on po prostu się przytrafia tłumaczy Aline Zoldbrod. - Nie możesz liczyć na to, że będzie trwało wiecznie - dodaje.