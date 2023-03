Jest uzależniony. Architekt nie chce już tego ukrywać

Ulubionego momenty programu "Nasz nowy dom"

Maciej Pertkiewicz opowiedział o dwóch ulubionych momentach każdego odcinka. "Pierwszy, kiedy wchodzę do domu i zaczyna mi się w głowie układać, jak chciałbym, żeby to wyglądało. Dowiaduję się o rodzinie, ich upodobaniach. To moment, w którym nie mam jeszcze konkretnego projektu, ale zaczynam sobie budować w głowie jego obraz" – zaczął.