To on podrzucił 100 tys. zł pod dom dziecka? Pada konkretne nazwisko

Dlaczego to on miałby podłożyć skrzynię? Wskazuje na to Tweet, który zamieścił w sobotę o godzinie 9:39. "Skrzynka pełna Cashu wypełnionaaaa aż po brzegiiiii" - napisał. Ale to niejedyna wskazówka. Internauci znaleźli kolejną poszlakę, a jest nią kod do kłódki.