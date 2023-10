Jest z mężem od 42 lat. Zdradziła sekret udanego małżeństwa

Poznali się podczas badań. On był młodym lekarzem, a ona właśnie przygotowywała się do egzaminu na prawo jazdy. Od razu wpadli sobie w oko. Grażyna i Adam Torbiccy dziś stanowią prawdziwy wzór do naśladowania. W końcu w show-biznesie rzadko można spotkać pary z tak długim stażem. W rozmowie ze "Zwierciadłem" dziennikarka opowiedziała o swoim związku.