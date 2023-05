Żyją w osobnych domach. Zrobili jej wymowne zdjęcie

Grażyna i Adam Torbiccy – historia jak z filmu

W 1980 roku Grażyna Torbicka przygotowywała się do egzaminu na prawa jazdy. W związku z kursem musiała udać się do lekarza na badania. Wówczas kobieta nie wiedziała, że bada ją przyszły teść. To właśnie on podjął decyzję o tym, że powinna zrobić echo serca.