Jest zakonnicą. Mówi, co kazała jej robić przełożona

Strach, przemoc psychiczna i totalitarne skłonności przełożonych. To tylko kilka kwestii, o jakich opowiedziała Ignacemu Dudkiewiczowi w książce "Pastwisko" jedna z sióstr zakonnych. Kobieta nie pozwoliła jednak ujawnić, do jakiego zgromadzenia należy.

- Takie rzeczy są pamiętane. To żelazna zasada w patologicznym systemie (wybaczy pan słownictwo): "Nie sra się do własnego gniazda" - tłumaczyła, cytowana przez newsweek.pl.

Nie tylko ona była przymuszana do podejmowania zadań, których nie chciała robić.

W rozmowie z Ignacym Dudkiewiczem opowiedziała także o zapraszaniu do spowiadania "bezpiecznych" księży i nieporuszaniu trudnych tematów. Zapytana, czy jednym z nich jest wykorzystywanie seksualne sióstr, odpowiedziała:

- Ponieważ nie mamy bliskich relacji, to mało rzeczy ujawnia się w rozmowie. Dawno temu spotkałam siostrę, która była wykorzystywana przez proboszcza. Trudno jest o tym mówić, bo w zakonie silny jest klerykalizm, kult kapłana, wynoszenie go na piedestał. Jesteśmy uczone uniżenia, a siostrom mniej daje się wiarę, gdy mówią, że skrzywdził je ksiądz.

- Mam inne poglądy niż większość sióstr, ale nie dam się wypchnąć ze zgromadzenia. Jest także moje. Chcę w nim być, ale chcę, żeby się zmieniło. To się stanie: jeśli nie z naszej woli, to wymusi to rzeczywistość. Bóg działa także w taki sposób, gdy nie umiemy sobie radzić z problemami - podsumowała.