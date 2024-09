Spędziła rok w klasztorze. Mówi, co się działo za zamkniętymi drzwi

Po wejściu do szkoły Ewa od razu poczuła, że to "jej miejsce". Choć jej rodzice byli bardzo zamożni i chcieli zapewnić jej mieszkanie, nastolatka postanowiła, że zamieszka w internacie. Chciała być jak najbliższej sióstr.

Życie zakonnic wywarło na niej duże wrażenie. Szybko zorientowała się, że w przyszłości chce być taka jak one. Choć żadna z sióstr nie namawiała jej, żeby wstąpiła do klasztoru, Ewa poczuła prawdziwe powołanie.

Zauważyła to jedna z sióstr, która prosiła ją, aby wstrzymała się ze swoją decyzją aż do ukończenia studiów. Tak też zrobiła. Mimo wyraźnego sprzeciwu rodziców, po obronie pracy magisterskiej pojechała do klasztoru.