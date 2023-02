"Jestem gospodynią domową". Paulina mówi o tym z dumą

Kiedy wspomina dzieciństwo, mówi, że pragnęła wtedy, by mama bądź tata częściej byli przy niej, w domu. Rodzice Pauliny do dnia dzisiejszego realizują się zawodowo. Ona w swoim dorosłym życiu chciała inaczej. Choć w żadnym stopniu nie ma do nich o to pretensji. Wie, że robili to przede wszystkim po to, aby zapewnić jej godny byt materialny. Niestety, ich praca była równoznaczna z mniejszą ilością czasu wolnego, jaki mogli poświęcić córce.