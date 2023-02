Trzy lata temu zmieniła wyznanie. Niedawno przyjęła chrzest za zmarłego

Są, ale nie jest to poprawne. Prawidłowe określenia dla nas to "członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich" lub po prostu chrześcijanie. Nie nazywamy siebie mormonami, bo jedynym mormonem był prorok Mormon, który przyczynił się do napisania Księgi Mormona i to od niego pochodzi nazwa tego Pisma Świętego. Nasza religia skupia się przede wszystkim na Jezusie Chrystusie. To on jest w centrum naszych wierzeń - nikt inny.