Jeździ traktorem w bikini. Te filmiki już robią furorę

Rolniczka w bikini

Jak powinny do pracy w roli ubierać się kobiety? Harriet Eve przekonuje, że najlepszym strojem jest bikini. Kobieta dzieli się z obserwatorami w mediach społecznościowych swoją codziennością. Na co dzień 25-latka pracuje jako rolniczka w jednej z australijskich wsi. Filmiki, które publikuje na TikToku, do tej pory zgromadziły ponad 3,2 mln polubień.