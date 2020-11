Jill Biden nie zrezygnuje z pracy po zaprzysiężeniu męża na prezydenta. "To ważne"

Jill Biden – pracująca pierwsza dama

Dr Jill Biden podkreślała, że nie chce rezygnować z nauczania w college'u. Małżonka nowo wybranego prezydenta ma doktorat z pedagogiki, jest wykładowcą akademickim od 36 lat i wciąż poszerzała swoją wiedzę, będąc drugą damą podczas prezydentury Baracka Obamy. – Chcę robić to, co kocham wyznała magazynowi "PEOPLE" w 2009 roku po rozpoczęciu nowej pracy jako profesor języka angielskiego w Northern Virginia Community College, wkrótce po przeprowadzce do Waszyngtonu, gdzie jej mąż objął wtedy funkcję wiceprezydenta.