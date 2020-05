J.K. Rowling napisała nową książkę dla dzieci. "The Ickabog" będzie dostępny za darmo, w sieci

J.K. Rowling napisała książkę dla dzieci, której kolejne rozdziały będą ukazywały się w sieci za darmo. To powieść adresowana do najmłodszych. Gdyby nie wybuch pandemii, być może dzieło nie ujrzałoby światła dziennego.

Pisarka w czasie pandemii koronawirusa m.in. założyła portal Harry Potter at Home, a teraz zapowiedziała publikację całej książki dla dzieci, zatytułowanej "The Ickabog". Powieść powstała między pisaniem kolejnych części przygód młodego czarodzieja, Harrego Pottera. J.K. Rowling czytała tę książkę swoim dzieciom, do snu. Miała ją wydać po premierze "Harry Potter i Insygnia Śmierci", jednak poczuła potrzebę odpoczęcia od branży literackiej. Później skupiła się na powieściach dla dorosłych. Rękopis wylądował na strychu.

Powieść J.K. Rowling dostępna w Internecie Kilka tygodni temu J.K. Rowling w rozmowie ze swoimi nastoletnimi dziećmi wpadła na pomysł darmowej publikacji powieści. Zniosła rękopis ze strychu i na nowo odkryła z rodziną magiczny świat opisany w "The Ickabog". Brytyjka skoncentrowała się też nad doszlifowaniem i dokończeniem książki.

"Kiedy kończyłam tę książkę, zaczęłam na nowo wieczorami czytać jej rozdziały mojej rodzinie. To było jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń mojego pisarskiego życia, jako że pierwsi czytelnicy 'The Ickabog' powiedzieli mi, co pamiętają z tej książki z czasów, gdy byli malutcy, i domagali się przywrócenia fragmentów, które szczególnie lubili (posłuchałam ich)" – opowiadała Rowling w jednym z wywiadów.

Obecnie w sieci można przeczytać rozdziały zatytułowane "King Fred the Fearless" i "The Ickabog". Kolejne będą pojawiać się online w każdy dzień roboczy aż do 10 lipca. Na ten moment książka jest dostępna tylko po angielsku, ale Rowling zapewnia, że trwają prace nad tłumaczeniami.

Zobacz także: Body mind z Agnieszką Aftyką. Poznaj najlepsze techniki relaksujące