Joanna Brodzik obchodzi dzisiaj urodziny. Z tej okazji przypominamy najważniejsze dokonania zawodowe aktorki

Fani i fanki w ramach komentarzy załączyli liczne życzenia: "Wszystkiego najlepszego. Duuużo zdrowia i miłości", "Wszystkiego co najlepsze", "100 lat Asieńko", "Piękna kobieta, 100 w zdrowiu" - piszą pod wpisem.

My natomiast, dołączając się do najlepszych życzeń, z okazji święta Joanny Brodzik postanowiliśmy przypomnieć jak przebiegała dotychczasowa kariera gwiazdy.

Kariera Joanny Brodzik

Joanna Brodzik dziś mniej pojawia się na salonach, jednak kilkanaście lat temu była główną bywalczynią ścianek i chętnie pozowała do zdjęć na imprezach show-biznesowych.

Metamorfozy Joanny Brodzik

Na archiwalnych zdjęciach widać, jak bardzo na przestrzeni lat aktorka się zmieniała. To, co rzuca się w oczy, to metamorfozy jej fryzur. Brodzik dawniej nie bała się ostrych cięć, stawiała na śmiałe uczesania . Świetnie prezentowała się zarówno w krótkich i ciemnych włosach, jak i długich blond lokach. W efekcie metamorfoz i poszukiwania własnego stylu od lat aktorka pozostaje wierna blondowi.