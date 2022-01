Joanna Górska wspomina pierwsze wakacje po chemioterapii. "Pamiętam te emocje"

"Jeśli jesteś w czasie leczenia zorganizuj sobie, albo niech ktoś tobie zorganizuje "nagrodę". To nie musi być wielka rzecz, ale niech to będzie coś, co lubisz. Perspektywa odebrania nagrody może solidnie motywować, by dzielnie znosić trudy terapii" - tłumaczy dziennikarka.