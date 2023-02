Joanna Jabłczyńska na imprezie TVN. Ten szczegół rzucał się w oczy

Większość postawiła na dość zachowawcze kreacje - dominowała czerń, a wielu uczestników wybrało mało formalne stroje. Należały do nich m.in. Marzena Rogalska i Ewa Drzyzga, która na imprezę przyszła z różową walizką.

Wiele gwiazd zaprezentowało się tego wieczoru w zimowych okryciach. Pod tym względem Joanna Jabłczyńska na pewno się wyróżniała . Wybrała bowiem typowo wiosenny, klasyczny trencz w beżowym odcieniu. Zestawiła go z oryginalnym, żeby nie powiedzieć dość dziwnym obuwiem - jasnymi kozakami z szeroką cholewką, do których dobrała małą torebkę pod kolor.

Joanna Jabłczyńska jest bardzo aktywną osobą i nie wyobraża sobie życia bez sportu. W najnowszym wywiadzie dla Plejady wyznała, że do końca życia będzie musiała pozostawać pod opieką lekarzy. W ubiegłym roku przeszła bowiem operację strun głosowych, a jej rehabilitacja trwa.

- Mój głos pewnie nie wróci do poprzedniego stanu. Pewnie nie zrobię z nim takich cudów, jakie robiłam wcześniej - powiedziała.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!