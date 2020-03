Joanna Koroniewska apeluje do fanek w Dzień Kobiet. Wszyscy patrzą na bajeczne zdjęcie

Joanna Koroniewska pokazała fanom zdjęcie, na którym pozuje na tle pięknej plaży. W Dzień Kobiet prosi fanki o wzajemne wsparcie.

Joanna Koroniewska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym bawi się z psem na tle morza. Uwagę zwraca jej stylizacja złożona z cielistego topu z bufiastymi rękawami oraz długiej spódnicy w tym samym kolorze z rozporkiem. Do tego dobrała bordowy kapelusz z dużym rondem.

Aktorka w opisie pod bajecznymi zdjęciami apelowała do fanek, aby jako kobiety wzajemnie się wspierały bez względu na ich sytuacje życiowe.

"Pamiętajmy, że w nas razem jest największa siła! Jesteśmy inne, możemy przecież różnic się poglądami, tym jak żyjemy czy też jak chciałybyśmy żyć, oraz tym jak wyglądamy!!! Ale to wcale nie oznacza, że nie powinniśmy się wspierać! Często nie mamy lekko, moje i wasze historie są często pełne bólu i rozczarowań, więc niech i one dadzą nam wspólną siłę. Kocham kobiety i cieszę się, że nią jestem i że jestem jedną z was" – podkreśliła.