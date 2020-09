Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kupili dom. Już pojawiły się pierwsze kłótnie

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor postanowili zmienić coś w swoim życiu. I kupili dom. Na co dzień uchodzą za zgodną parę. Teraz na łamach "Życia na Gorąco" opowiedzieli, że już pojawiły się pierwsze schody.

Okazuje się, że to aktorka wpadła na pomysł, by się przeprowadzić. "Moja żona kupuje dom, jak ja bułki: 'O ładny dom, kupuję'" - powiedział prezenter telewizyjny. Podkreślił jednak, że poparł tę inicjatywę. "Zmienimy coś w naszym życiu, ponadto dobrze się już znamy, więc spokojnie poradzimy sobie z tym" - argumentował.

Pierwsze spory o nowy dom

Urządzanie domu miało być przyjemnością, a okazuje się, że nie został jeszcze wybudowany, a już pojawiły się pierwsze problemy. "Nie spodziewałem się, że będzie to prawdziwy armagedon. Wielka budowa, gdzie powstaje wiele domów, właśnie stanęła, bo pani Koroniewska nie może zdecydować się, gdzie będzie toaleta" - zdradził Maciej Dowbor.

Budowa domu to wielki test dla małżeństwa. Czy uda im się dojść do kompromisu? "Jeżeli ktoś planuje się rozstać, rozwieść, zniszczyć przez lata budowany związek, jest na to bardzo prosty sposób, wybudujcie sami dom" - oświadcza Maciej Dowbor.