Joanna Koroniewska nie wytrzymała. "Aśka zrób coś z tym. Zrób, bo co?!"

- Moje pierwsze trzy siwe włosy odkryłam kilka dni temu i wciąż tu są! A skoro nie chcą same zniknąć, to może powinny zostać ze mną na dłużej? Jedyną osobą, która powinna decydować o tym, co nimi zrobię, jestem ja sama! I nikt nie ma prawa mi wmawiać czy to jest sexy, czy też wprost przeciwnie. Tak samo jak co najmniej mało eleganckie są te pseudoprzyjacielskie rady przekazywane szeptem w stylu: Aśka zrób coś z tym. Zrób, bo co?! Bo taki jest zwyczaj?! Bo kobietom nie wypada?! Bo zdradzasz swój wiek? Tak, mam 43 lata i tak, moje ciało podlega normalnym dla tego wieku procesom - zaznaczyła w obszernym wpisie.