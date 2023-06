Joanna Koroniewska nie wytrzymała. Wyznała prawdę o kosztach nowego mieszkania

Joanna Koroniewska w rozmowie z "Party" odniosła się do zarzutów, które stawia jej część internautów. Aktorka poświęca się ostatnio remontowaniu i urządzaniu nowego mieszkania, co niektórzy komentują dość gorzko. "Jest coś, co kupiliście za swoje?" - to pytanie, które w ostatnim czasie Koroniewska słyszy regularnie.