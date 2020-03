Joanna Koroniewska o koronawirusie. Apeluje do fanów o zdrowy rozsądek

Joanna Koroniewska pokazała fanom ważne nagranie. Podkreśla, że powinni przestrzegać określonych zasad, ale nie siać zbędnej paniki.

"To będzie trudny czas dla nas wszystkich na pewno, ale jak od początku mówiłam, tak dalej będę powtarzać – ważny jest brak paniki, przy przestrzeganiu określonych zasad, by wirus się nam nie rozprzestrzenił" – mówiła z przekonaniem. "Ja postaram się mimo wszystko wprowadzać was w trochę bardziej pozytywny stan. Nie dajmy się ponosić skrajnym emocjom. Mam też złe wiadomości dotyczące premiery. Miała się odbyć 24 marca, ale się nie odbędzie. Dziś teatr także odwołał sztukę nie z powodu paniki, ale zdrowego rozsądku. Myślę, że to właśnie zdrowy rozsądek jest teraz ważny, a ta decyzja była słuszna. Od dzisiaj siedzę w domu" – dodała aktorka.