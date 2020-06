Joanna Koroniewska odpowiada hejterom. Aktorka ma dość wypominania wieku

Na jej apel postanowiła odpowiedzieć Anna Nowak-Ibisz. "Jak dobijesz do 50-tki to nawet sprzeciw będziesz miała serdecznie gdzieś. Po co się męczyć. Swoje i tak wiemy i robimy. Jeszcze się taki nie urodził, co by mógł tobie albo mnie mówić, co nam według jego miary wypada, a co nie - na dodatek, ze względu na wiek" – skomentowała dziennikarka i prezenterka.