Żakietowa sukienka. Czy wiesz jak ją nosić na co dzień i od święta?

Na szczęście żakietowa sukienka pasuje praktycznie do każdej kobiety, bo fason jest niezwykle uniwersalny. Panie o figurze klepsydry mogą śmiało ją wybrać, ponieważ doskonale podkreśli ich największe walory. W przypadku nieco chłopięcej sylwetki, warto wybrać modele z paskiem w talii, a przy wąskich biodrach świetnie sprawdzą się żakietowe sukienki z rozkloszowanym dołem. Dużym plusem sukienki jest kształt dekoltu, który pięknie wysmukla szyję. Klasyczna długość do kolan spodoba się wszystkim paniom, ponieważ pasuje do każdej figury i wzrostu.

Fason żakietowej sukienki jest bardzo elegancki, więc doskonale sprawdzi się na co dzień w pracy. Może też być traktowana jako swego rodzaju alternatywa dla typowej stylizacji złożonej ze spódnicy ołówkowej i koszuli . Możesz znaleźć żakietową sukienkę praktycznie w każdym kolorze, dlatego jej dopasowanie do okazji nie będzie stanowiło żadnego problemu. Uniwersalna żakietowa sukienka sprawdzi się niezależnie od sytuacji, dlatego warto mieć ją w szafie.

Buty na obcasie są ostrożnym, ale jednocześnie najlepszym wyborem do żakietowej sukienki. Czółenka albo buty na słupku idealnie pasują do tego typu stylizacji. Jeśli jednak nie przepadasz za obcasami, postaw na elegantsze wydanie balerinek lub sandałów na koturnie. Unikaj za to płaskich sandałów, półbutów i obuwia sportowego. Do żakietowej sukienki dodaj skórzaną torebkę, np. kopertówkę lub shopperkę.