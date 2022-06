Joanna Koroniewska walczy z hejtem. Jest zawiedziona postawą policji

Joanna Koroniewska odpowiada hejterom

"Im jestem dojrzalsza, tym mam większy dystans do siebie. Tym bardziej znam swoje wady i tym mniej się nimi przejmuję. (…) Te wszystkie złe rzeczy, które inni publikują na mój temat, to tak naprawdę publikują te osoby o sobie, to one mają wielkie problemy z sobą (…). Lepiej jest je podkreślić i rozmawiać z tymi osobami, w jakikolwiek sposób ustosunkować się do tych hejtów" – mówi Joanna Koroniewska w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.