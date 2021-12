Joanna Krupa szczerze o swoim byłym. Zdziwicie się, co powiedziała

- To jest piękne, że mają pozytywną relację, że są przyjaciółmi. Myślę, że to jest piękne. Często jest tak, że ludzie kiedyś mieli związek, kochali się i nagle się nie lubią. Jak ktoś dorósł i jest dojrzały, to może się pogodzić z tym, co się stało. Nie każdy jest stworzony dla siebie. Każdy przechodzi swoje stresy, swoje dramaty w życiu. Oni mają razem dzieci i to jest piękne, że mogą teraz się wspierać - skomentowała w wywiadzie.