Joanna Kurska w eleganckiej sukni na Wiktorach. Stylista komplementuje

Na antenę Telewizji Polskiej po siedmiu latach powróciła gala rozdania Wiktorów. Mimo że komentatorzy podkreślają, że na gali pojawiło się mniej gości, niż oczekiwano, wciąż była to okazja dla wielu gwiazd czy celebrytów do pokazania się na czerwonym dywanie. Za kreację komplementy posypały się m. in. pod adresem Katarzyny Cichopek, która wyróżniała się stylizacją na tle koleżanek.