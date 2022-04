Ida Nowakowska na gali Wiktorów wychwala TVP pod niebosa. "Współtworzy demokratyczną, wolną, suwerenną Polskę!"

Nowakowska w swoim przemówieniu zdecydowała się również nawiązać do trwającej wojny w Ukrainie. - Wszyscy za tym stoimy i walczymy o tę wolność, tak ja za tę wolność walczy teraz Ukraina - mówiła. Jej słowa wzbudziły wśród śledzących na żywo transmisję widzów niemałą konsternację. "Że co? To już przesada", "Lubię Nowakowską, ale ona popłynęła już w tym zachwycie nad TVP" - pisali.