Joanna Liszowska podjęła ważną decyzję. Wszystko ze względu na dzieci

Opowiedział o tym były mąż Liszowskiej w jednym z wywiadów. - Głównym powodem rozwodu było to, że moja firma zajmowała mi bardzo dużo czasu. Nie mogłem być tak obecny, jak chciałem. Ani z Joanną, ani z dziećmi. Zapłaciliśmy wysoką cenę, zarówno ja, jak i żona, i córki. Kiedyś kolega mi się pożalił, że nie widział dzieci przez trzy dni. I że to jak wbicie noża w serce. Ja moich nie widywałem po trzy tygodnie - mówił w audycji w "Summer in P1".